مال وأعمال

أوكرانيا تنهي قيودها على تصدير الذرة وزيت دوار الشمس

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– أفاد الموقع الإلكتروني لحكومة أوكرانيا اليوم الجمعة، أن الحكومة ألغت اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للذرة وزيت دوار الشمس لموسم 2021-2022.

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كانت أوكرانيا قد علقت صادراتها من بعض الحبوب ومن الملح والسكر واللحوم والماشية في الوقت الذي تكافح فيه غزو قوات عسكرية الروسية، وقرضت الحصول على تراخيص لتصدير القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

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ويقول مسؤولون بقطاع الزراعة إن مخزون الذرة وزيت دوار الشمس كبير جدا ولا داعي للحد من الصادرات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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