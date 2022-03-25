- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
– أفاد الموقع الإلكتروني لحكومة أوكرانيا اليوم الجمعة، أن الحكومة ألغت اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للذرة وزيت دوار الشمس لموسم 2021-2022.
كانت أوكرانيا قد علقت صادراتها من بعض الحبوب ومن الملح والسكر واللحوم والماشية في الوقت الذي تكافح فيه غزو قوات عسكرية الروسية، وقرضت الحصول على تراخيص لتصدير القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
ويقول مسؤولون بقطاع الزراعة إن مخزون الذرة وزيت دوار الشمس كبير جدا ولا داعي للحد من الصادرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تنهي قيودها على تصدير الذرة وزيت دوار الشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.