الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف…

سي إن بي سي .. وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة مهمة لمكافحة الاحتكار يمكن أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال لعمالقة التكنولوجيا ميتا وأبل وأمازون وجوجل بشكل كبير، ومن المتوقع أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في أكتوبر.

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هذا وتوصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي بشأن قانون الأسواق الرقمية، وهو مجموعة شاملة من القواعد تهدف إلى كبح القوة السوقية للشركات من خلال إحكام قبضتها على اقتصاد الإنترنت.

وستُطبق القواعد على من يُطلق عليهم “حراس البوابة”، وهي شركات التكنولوجيا التي يبلغ رأسمالها السوقي 75 مليار يورو على الأقل، أي ما يعادل 83 مليار دولار، أو الإيرادات السنوية داخل الاتحاد الأوروبي التي لا تقل عن 7.5 مليار يورو في السنوات الثلاث الماضية، ويجب أن يكون لديهم أيضاً ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم شهريًا أو 10000 مستخدم تجاري في الاتحاد.