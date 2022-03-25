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بايدن يحذر من أن العالم سيواجه نقصا حقيقيا في الغذاء بسبب…

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العربية نت ..حلّ ملف أزمة الغذاء العالمية بشكل قوي على طاولة مناقشات مجموعة السبع أمس، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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وتركزت نقاشات القادة في بروكسل على كيفية زيادة الإنتاج الزراعي لتعويض النقص الحاصل في السلع الغذائية حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا مصادر رئيسية للحبوب.

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ودعا الرئيس الأمريكي الدول إلى إزالة القيود التجارية المقيدة لصادرات الأغذية، قائلاً إن دولاً عدة تدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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