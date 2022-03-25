مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يبرم صفقة غاز مع الولايات المتحدة في إطار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

سي ان بي سي _ قالت الولايات المتحدة، إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوفير ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. بوتين يقرر بيع الغاز والنفط بالروبل الروسي

Edita2021
rsmtl

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تشكيل فريق عمل مشترك لتقليل اعتماد الكتلة على الوقود الأحفوري الروسي مع استمرار حرب الكرملين مع أوكرانيا.

ويأتي ذلك وسط قلق متزايد من استمرار البلدان المستوردة للطاقة في زيادة دخل الرئيس فلاديمير بوتين في عوائد النفط والغاز على أساس يومي.

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يبرم صفقة غاز مع الولايات المتحدة في إطار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا