الاتحاد الأوروبي يبرم صفقة غاز مع الولايات المتحدة في إطار…

سي ان بي سي _ قالت الولايات المتحدة، إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوفير ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام.

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تشكيل فريق عمل مشترك لتقليل اعتماد الكتلة على الوقود الأحفوري الروسي مع استمرار حرب الكرملين مع أوكرانيا.

ويأتي ذلك وسط قلق متزايد من استمرار البلدان المستوردة للطاقة في زيادة دخل الرئيس فلاديمير بوتين في عوائد النفط والغاز على أساس يومي.