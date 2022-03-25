مال وأعمال

معنويات المستهلكين في بريطانيا تتراجع مع قفزة التضخم

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– أشار مسح اليوم الجمعة، إلى انحدار معنويات المستهلكين البريطانيين هذا الشهر لمستويات لم تكن عليها منذ أواخر 2020، وذلك نتيجة مخاوف حيال هياج التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا.

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فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره جي.إف.كيه للشهر الرابع على التوالي إلى سالب 31 من سالب 26 في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، أي في أحد أكثر الأوقات تأثرا بجائحة فيروس كورونا.

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ومنذ بدء المسح في 1974، جاءت قراءاته عند سالب 30 أو أقل خمس مرات فقط، وكانت في أربع مرات منها نذيرا بركود في وقت لاحق.

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شمل الاستطلاع ألفي شخص وأجري في الفترة من الأول إلى الرابع عشر من مارس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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