مال وأعمال

موديز تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية

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– قالت موديز لخدمات المستثمرين يوم الخميس إنها تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من فيتش وستاندرد اند بورز للتصنيفات العالمية.

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كانت موديز كورب الشركة الأم لوكالة التصنيف الائتماني قد علقت في وقت سابق من الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

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ومنع الاتحاد الأوروبي في 15 مارس شركات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف روسيا والشركات الروسية في إطار أحدث حزمة عقوبات يفرضها بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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