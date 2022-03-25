موديز تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية

– قالت موديز لخدمات المستثمرين يوم الخميس إنها تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من فيتش وستاندرد اند بورز للتصنيفات العالمية.

كانت موديز كورب الشركة الأم لوكالة التصنيف الائتماني قد علقت في وقت سابق من الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

ومنع الاتحاد الأوروبي في 15 مارس شركات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف روسيا والشركات الروسية في إطار أحدث حزمة عقوبات يفرضها بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد.