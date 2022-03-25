وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 148 مليار…

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وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس نيتها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 148 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 50 مليار دولار، وأجل 5 سنوات بقيمة 51 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 47 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين، وأجل 5 سنوات يوم الاثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الثلاثاء المقبل.
وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 52 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 53 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 50 مليار دولار، حيث جاء الطلب على الطروحات الثلاثة فوق المتوسط.
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