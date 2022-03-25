مال وأعمال

وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 148 مليار…

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وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس نيتها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 148 مليار دولار.

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وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 50 مليار دولار، وأجل 5 سنوات بقيمة 51 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 47 مليار دولار.

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ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين، وأجل 5 سنوات يوم الاثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الثلاثاء المقبل.

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 52 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 53 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 50 مليار دولار، حيث جاء الطلب على الطروحات الثلاثة فوق المتوسط.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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