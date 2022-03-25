الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب…

_ فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الخميس عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العشرات من شركات الدفاع والمئات من أعضاء البرلمان والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد في إطار تكثيف ضغوطها على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية.

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كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا توجيهات على موقعها على الإنترنت تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأميركية في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية”هدفنا هنا هو تجريد روسيا بشكل منهجي من الاستحقاقات والامتيازات التي كانت تتمتع بها كطرف مشارك في النظام الاقتصادي العالمي”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مع حلفائها عدة جولات من العقوبات، منها ما يستهدف أكبر البنوك في البلاد والرئيس فلاديمير بوتين نفسه، منذ أن بداية الحرب قبل نحو ثلاثة أسابيع في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتصف موسكو الهجوم بأنه “عملية خاصة” تستهدف نزع سلاح جارتها وتطهيرها من “النازيين الجدد”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس في بيان، إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية بينها شركة الصواريخ المملوكة للدولة و 28 شركة مرتبطة بها إضافة إلى مديرها العام.

أضافت الوزارة أن تصرف واشنطن يتوافق مع إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الإجراء الذي اتخذه اليوم الخميس، استهدف أيضا 17 من أعضاء مجلس إدارة بنك سوفكومبانك ورجل الأعمال الروسي جينادي تيمشينكو، الحليف القديم لبوتين وشركاته وأفراد أسرته.