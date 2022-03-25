مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في أكثر من…

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– انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 52 عاما ونصف العام، في حين يواصل عدد الأمريكيين المدرجين على قوائم البطالة التراجع، مما يشير إلى انحسار فائق السرعة للتباطؤ في سوق العمل، وهو ما سيبقي على ارتفاع تضخم الأجور.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 28 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 187 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

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كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

والطلبات منخفضة عن مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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