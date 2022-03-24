أسعار الذهب تواصل التراجع محليا بواقع 15 جنيها.. وعيار 21…

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، التراجع لتخسر نحو 15 جنيها.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 وصل إلى 985 جنيها، في مقابل 1000 جنيها بإغلاق الأمس.

وأشار إلى أن هناك حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مخيمة على الأسعار مما يصعب معها التوقعات حيال المعدن النفيس، بفعل تحركات البورصات العالمية السريعة فضلا عن صعود أسعار صرف الدولار في السوق المصرية.

وعلى مستوى الأسعار المحلية، هبط عيار 18 إلى 874 جنيها، وتراجع عيار 24 ليتداول عند 1096 جنيها، فيما بلغ الجنيه الذهب قيمة 7 آلاف و880 جنيها.