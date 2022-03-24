وزير التموين: توفير سلع معارض أهلا رمضان بأسعار ما قبل…

إسلام سالم _ أكد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن الأسعار المعروضة بمعارض “أهلا رمضان”، هي نفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

إقرأ أيضا.. المصيلحي: إجراء مفاوضات مع الأرجنتين بشأن استيراد القمح الأسبوع المقبل

وأشار الى أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه العروض والأسعار إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو كافة الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم طرح كيلو الأرز بأسعار تتراوح من 9 من 11 جنيها والسكر بأسعار تتراوح من 9.5 إلى 11 جنيها، كما تم التوافق مع كافة المصنعين خاصة كبار الشركات على طرح لتر الزيت الخليط بسعر 24 جنيها بدلا من 25 جنيها للزيت التمويني، وكذلك طرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 18 جنيها بدل من 21 جنيها.

وأوضح أنه يتم طرح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها، منوها بأن الأمر ليس فقط في السلع الأساسية فقط بل قام جهاز الخدمة الوطنية بطرح أسعار اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 120 الى 130 جنيها بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى الى امتصاص جزء كبير للغاية من الأزمة العالمية التى تعرضت لها كافة دول العالم ، لافتا الى شراء الزيت بسعر 1740 دولار للطن خلال مناقصة بالأمس، فيما بلغت أسعاره قبل أزمة 740 دولارا للطن، وتضاعفت أسعارمع تداعيات كورونا لتبلغ 1400 دولار للطن.

ونوه أنه تم الاتفاق مع المحافظين على قيام السيارات المتنقلة التى بالتحرك للوصول الى الأماكن ذات الكثافة العالية بالإضافة الى التواجد في كافة القرى والنجوع، مشيرا إلى أن 1900 فرع من فروع السلاسل التجارية مشارك في عروض أهلا رمضان إضافة إلى 1300 منفذ تابعة للمجمعات الاستهلاكية.