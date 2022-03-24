وزير التموين: زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 إلى 10 جنيهات

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إسلام سالم _ قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
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وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر لديها اكتفاءا ذاتيا من السكر بنسبة 86% وعلاوة على التعاقد لشراء 300 ألف طن قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل منهم 100 ألف طن وسيتم استكمال استيراد 200 ألف طن.
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