وزير التموين: زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 إلى 10 جنيهات

إسلام سالم _ قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

إقرأ أيضا.. وزير التموين: حذف أصحاب الرواتب التي تتخطى 9600 جنيه شهريا من منظومة الدعم

وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر لديها اكتفاءا ذاتيا من السكر بنسبة 86% وعلاوة على التعاقد لشراء 300 ألف طن قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل منهم 100 ألف طن وسيتم استكمال استيراد 200 ألف طن.