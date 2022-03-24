مال وأعمال

وزير التموين: زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 إلى 10 جنيهات

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إسلام سالم _ قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر لديها اكتفاءا ذاتيا من السكر بنسبة 86% وعلاوة على التعاقد لشراء 300 ألف طن قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل منهم 100 ألف طن وسيتم استكمال استيراد 200 ألف طن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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