وزير التموين: حذف أصحاب الرواتب التي تتخطى 9600 جنيه شهريا…

إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي 25 مارس الجاري، ولن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ.

وأكد أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.