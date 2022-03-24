رئيس الوزراء: طلبنا تمويلا من صندوق النقد كإجراء وقائي إذا…

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
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وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي في افتتاح معرض أهلا رمضان، إن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
أضاف مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا تطلبه حال الحاجة إليه.
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