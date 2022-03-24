المصيلحي: إجراء مفاوضات مع الأرجنتين بشأن استيراد القمح…

إسلام سالم _ أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن مصر ستجري خلال الأسبوع المقبل مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح.

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ولفت إلى تنفيذ عدة مفاوضات مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن.

أضاف أن احتياطي الزيت يكفي من 6.6 شهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي أول ابريل الذى من المستهدف توريد ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022.