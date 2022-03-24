قمة مصر لتجارة التجزئة تناقش سبل التوسع في إنشاء السلاسل…

دوت الخليج – انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة ERS 2022، يوم الأربعاء؛ لمناقشة توجهات الدولة نحو التوسع في الاستثمار بالسلاسل التجارية، والاستفادة من التوسع العمراني في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تجارة التجزئة.

كما يناقش المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، سبل إنشاء مزيد من المراكز التجارية، والأسواق المُجمعة، في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وستوزع جوائز لتكريم تجار البيع بالتجزئة من أصحاب العلامات التجارية الكبرى ضمن فعاليات السجادة الحمراء التي تشهدها القمة؛ لدعم القطاع وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية؛ تماشيًا مع التوجه العام للدولة الذي ينظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية، بحسب بيان لوزارة التموين.

وتتوقع الوزارة أن تشهد القمة حضور كبير من المستثمرين والزوار وأيضا أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال تجارة التجزئة لعرض أفكارهم والتعرف على أحدث نظم الإدارة والتشغيل للكيانات العاملة في تجارة التجزئة في العالم، وكيفية الاستفادة من السوق المصرية التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، والذي يتميز بحركة دائمة وتغيرات مستمرة تساعد على استيعاب كل ما هو جديد في هذا المجال.

وتشهد قمة مصر لتجارة التجزئة عددا من الجلسات النقاشية؛ لمناقشة الوضع الحالي للسوق المصرية، والسياسات التي تُعد نهج الحكومة في رحلة دعم تجارة التجزئة، وأيضا كيفية الاستفادة من حالة البناء والتنمية التي تشمل جميع ربوع مصر والتوسع في إقامة المزيد من السلاسل التجارية، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات والتحديات التي لها دور في إنشاء وإعادة تشكيل قطاع التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة مستثمرين وأصحاب العلامات التجارية والمتخصصين.

وستناقش القمة كيفية الانتقال بتجارة التجزئة إلى التحول الرقمي في ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، في ظل تنوع شرائح المستهلكين واختلاف ثقافة الشراء لديهم خلال الفترة الأخيرة.