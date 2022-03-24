صرف مستحقات 3500 من عمال الحديد والصلب حتى الآن بقيمة 1.137…

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم، أن عدد العاملين الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الأن بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بلغ نحو 3500 عامل.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المبالغ المنصرفة تعويضات للعاملين بلغ نحو مليار و 137 مليون جنيه، وجاري استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين.

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.