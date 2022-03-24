صندوق النقد: مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل

– قال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.

وأضاف الصندوق، في بيان، أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.

وذكر صندوق النقد إن “البيئة العالمية السريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر.”

وأضاف أن “استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.”

وأشاد صندوق النقد في البيان “بإجراءات اتخذتها السلطات مؤخرا لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية.”