التموين: معارض أهلا رمضان تطرح المنتجات بتخفيضات 30%

إسلام سالم _ أكد الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

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ونوه أن وزارة التموين تقوم بتوفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة كذلك إقامة معارض أهلا رمضان فى كافة محافظات الجمهورية وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأضاف عشماوي، خلال فاعليات قمة مصر لتجارة التجزئة، أن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم متوفرة بكميات كبيرة وتم زيادة معدلات الضخ بنسبة تصل إلى 50% استعدادا لشهر رمضان الكريم لتلية كافة احتياجات المواطنين.