عشماوي: قرارات الحكومة الأخيرة لتخفيف حدة الأزمة الروسية…

إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاقتصاد العالمي بعدما كان بدأ في التعافي من حدة تداعيات جائحة كورونا، عاد مرة أخري للتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية و بدأت تؤثر سلبا على قطاع الطاقة والغذاء والنقل وأسواق المال.

واضاف عشماوي، خلال فاعليات قمة مصر لتجارة التجزئة، أن مصر تأثرت من جراء تلك الأزمة والتي كان بسببها تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية لتخفيف حدة الأزمة العالمية التي نشهدها نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.