نقل تبعية شركتي النيل ومصر للسيارات من القابضة للنقل إلى…

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرار نقل تبعية كل من شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات وشركة مصر لتجارة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

من ناحية أخرى، ترأس الوزير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التي وافقت على نقل تبعية شركتي مصر لتجارة السيارات والنيل لصناعة وإصلاح السيارات من الشركة القابضة للنقل إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار تنفيذ مشروع إنتاج المركبات الكهربائية الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وحيث إن القابضة للصناعات المعدنية يتبعها شركتا النصر والهندسية للسيارات فقد رؤي تحقيق التكامل في النشاط من خلال نقل تبعية شركتي النيل لصناعة وإصلاح السيارات ومصر لتجارة السيارات.