أسعار الذهب المحلية تهبط 5 جنيهات بفعل تخمة العرض

شاهندة إبراهيم – هبطت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء، بواقع 5 جنيهات ليتراجع عيار 21 إلى مستوى 1020 جنيها من إغلاق عند 1025 جنيها بالأمس، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وأرجع نجيب، التراجع إلى أن هناك تخمة في العرض هذا بالإضافة إلى انخفاض مستويات تداول السعر العالمي للمعدن النفيس.

أما على المستوى المحلي، فهبط سعر عيار 18 إلى 909 جنيها، وانخفض عيار 24 محققا 1131 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 8 آلاف و160 جنيها.