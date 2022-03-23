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التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما إلى 6.2%

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 30 عاما مسجلا 6.2 في المئة الشهر الماضي، عند أعلى حد لنطاق توقعات المحللين.

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وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته لآراء خبراء اقتصاديين قد أشاء إلى قراءة بنسبة 5.9 في المئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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