التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما إلى 6.2%

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 30 عاما مسجلا 6.2 في المئة الشهر الماضي، عند أعلى حد لنطاق توقعات المحللين.
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وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته لآراء خبراء اقتصاديين قد أشاء إلى قراءة بنسبة 5.9 في المئة.
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