- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وكالات – رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال شولتس الثلاثاء إن العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقا باقتصادها “وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام”.
وأضاف أنه في الوقت ذاته، تم تصميم العقوبات بحيث تكون “محتملة” بالنسبة لمن يفرضونها، بما في ذلك على الأمد الطويل … هذا هو السبب في أن موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة (بشأن مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية) لم يتغير”.
كما ذكر أن دولا أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا.
وأوضح أن ألمانيا تعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة، وعلى الرغم من أن هذا سيستغرق وقتا، فسيكون له في النهاية نفس تأثير المقاطعة، على حد قوله.
تدفع دول أوروبية لروسيا مئات الملايين من الدولارات كل يوم مقابل الوقود الأحفوري. ويرى مسؤولون أوكرانيون أن هذه التجارة تمول فعليا حرب روسيا على بلدهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.