مال وأعمال

ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية

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وكالات – رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وقال شولتس الثلاثاء إن العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقا باقتصادها “وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام”.

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وأضاف أنه في الوقت ذاته، تم تصميم العقوبات بحيث تكون “محتملة” بالنسبة لمن يفرضونها، بما في ذلك على الأمد الطويل … هذا هو السبب في أن موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة (بشأن مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية) لم يتغير”.

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كما ذكر أن دولا أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا.

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وأوضح أن ألمانيا تعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة، وعلى الرغم من أن هذا سيستغرق وقتا، فسيكون له في النهاية نفس تأثير المقاطعة، على حد قوله.

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تدفع دول أوروبية لروسيا مئات الملايين من الدولارات كل يوم مقابل الوقود الأحفوري. ويرى مسؤولون أوكرانيون أن هذه التجارة تمول فعليا حرب روسيا على بلدهم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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