فرنسا تشهد أكبر قفزة في‭ ‬إصابات كورونا منذ فبراير

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– أظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الثلاثاء أن فرنسا شهدت أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ فبراير؛ إذ بلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 180777، كما ارتفع عدد من احتاجوا لدخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.
ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.
وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ارتفع 36% إلى 20742 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أقل 0.8% مقارنة بعددهم الأسبوع الماضي.
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