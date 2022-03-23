متحدث الحكومة: موازنة العام الجديد تستهدف تحقيق أكبر قدر من…

أ ش أ – قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن موازنة العام المالي الجديد تستهدف تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي، مؤكدا أن الإنفاق سيكون في أضيق الحدود فيما عدا الأغراض التنموية.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” والمذاع على قناة “الحياة” مع الإعلامي مصطفى شردي، أن اجتماع المجلس اليوم جاء عقب المؤتمر الصحفي الذي جرت وقائعه بين رئيس مجلس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي المصري أمس.

وأوضح أن الحكومة استخدمت كل ما لديها من أدوات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.