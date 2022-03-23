الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد السندات بفعل خطة المركزي…

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– انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تعرضها لضغوط من مقاربة متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتغلب على التضخم رفعت عوائد سندات الخزانة والدولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1922.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1921.80 دولار للأوقية.
وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بأسرع وأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخا.
وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مايو 2019، وهو ما وضع مزيدا من الضغوط على المعدن النفيس.
ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 3.6% إلى 2491.60 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة 1.65% إلى 24.79 دولار بينما انخفض البلاتين 1.35% إلى 1023.10 دولار.
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