البيت الأبيض: بايدن سيعلن عن تحرك مشترك لتقليل اعتماد أوروبا…

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– قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تحرك مشترك بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا.
ويسافر بايدن إلى أوروبا في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث سيجتمع مع شركاء حلف شمال الأطلسي وقادة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى وزعماء الاتحاد الأوروبي.
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