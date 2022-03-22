قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة…

– أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15% اعتبارا من أول مايو.

وتقرر أيضا استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وأضاف بيان من الهيئة أن “هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري”.

وكانت هيئة قناة السويس، كشفت بداية العام الجاري عن تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2021، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.