صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا ستسرع العمل على تشريع العملات…

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العربية دوت نت – قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الحرب في أوكرانيا ستسرع عمل البنوك المركزية على تشريع العملات الرقمية.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولفتت جورجيفا، أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 تواجه خطر ركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقالت جورجيفا إن تشديد الأوضاع المالية سيكون صدمة كبيرة لاقتصادات كثيرة.
وأوضحت أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 تواجه خطر ركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، فيما الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولفتت إلى أن احتمال تخلف روسيا عن سداد الديون سيكون له تأثير مباشر محدود على بقية العالم، فيما ستكون الحرب في أوكرانيا تعني جوعا في إفريقيا.
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