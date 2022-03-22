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صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا ستسرع العمل على تشريع العملات…

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العربية دوت نت – قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الحرب في أوكرانيا ستسرع عمل البنوك المركزية على تشريع العملات الرقمية.

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وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.

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ولفتت جورجيفا، أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 تواجه خطر ركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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وقالت جورجيفا إن تشديد الأوضاع المالية سيكون صدمة كبيرة لاقتصادات كثيرة.

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وأوضحت أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 تواجه خطر ركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، فيما الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.

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ولفتت إلى أن احتمال تخلف روسيا عن سداد الديون سيكون له تأثير مباشر محدود على بقية العالم، فيما ستكون الحرب في أوكرانيا تعني جوعا في إفريقيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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