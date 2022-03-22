التموين تتعاقد على 101 ألف طن زيت خام لتعزيز المخزون…

إسلام سالم – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على 101 ألف طن زيت خام، منها: 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي رغم التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية على مستوى العالم في الوقت الحالي؛ لتعزيز لتعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى 6 أشهر.