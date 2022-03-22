مال وأعمال

إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات…

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وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.

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يأتي ذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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