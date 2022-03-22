وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين. إقرأ أيضا.. مجلس الوزراء يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل يأتي ذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.

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