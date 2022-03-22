مال وأعمال

أسعار الذهب تواصل مكاسبها وعيار 21 عند مستوى 1025 جنيها

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شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، محققة قفزة جديدة بواقع 25 جنيها، ليتداول عيار 21 عند مستوى 1025 جنيها.

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وانخفض سعر الذهب عالميا في التعاملات الآجلة بنسبة 0.26% إلى 1929.8 دولارا للأوقية. أما السعر اللحظي فبلغ 1925.6 دولارا للأوقية متراجعا 0.53% عن بداية تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بلومبرج.

أما على المستوى المحلي، فقد بلغ عيار 18 سعر 914 جنيها، وعيار 24 وصل إلى 1136 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة 8 آلاف و200 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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