هاني برزي: الصراع الروسي وخفض الجنيه يضاعفان الضغوط على…

شاهندة إبراهيم – قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هناك أوضاعا اقتصاديا تضغط على البنك المركزي المصري والحكومة لرفع سعر الفائدة وصعود الدولار.

وأضاف برزي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الغرض من رفع الفائدة سحب سيولة من السوق لمنع حدوث موجة تضخمية.

وأشار إلى أنه غير معلوم حتى الآن هل سيتأثر سعر الفائدة الخاص بمبادرة دعم الصناعة والبالغ 8% بقرار الفائدة الجديد أم لا.

وذكر أن ارتفاع أسعار صرف الدولار سوف ينتج عنه موجة تضخمية، نظرا لبلوغ معظم المواد الخام مستويات سعرية قياسية، بفعل الصراع الروسي الأوكراني الذي ألقى بظلاله القاتمة إذ أن أسعار الخامات الرئيسية بالأخص شهدت ارتفاعات جنونية وأبرزها الزيوت والقمح والألبان، بالإضافة إلى تأثير تكاليف الشحن.

وأضاف: “بالفعل كانت الأسعار مرتفعة ومع استقبالها الموجة التضخمية المنتظرة نتيجة ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة العملة ستكون النتائج مضاعفة”.

وقال برزي، أن معظم الشركات تدرس في الوقت الحالي سيناريوهات التعامل مع التحديات الجديدة.

وأكد أنه ستكون هناك زيادة في الأسعار، حتى تستطيع الشركات استيعاب ارتفاع مدخلات الانتاج، وقال: “معدل الصعود ليس 1 أو 2 أو 3 %، وإنما هو كبير جدا”.