النفط يغلق مرتفعا أكثر من 7% بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر…

وكالات – أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 7% اليوم الاثنين، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارًا للبرميل.

واختلفت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي خاصًة بعد هجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.12% لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس 7.09% لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

وتسيطر حالة من عدم اليقين حول قدرة الاتحاد الأوروبي على حظر الواردات البترولية من روسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الاثنين إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف لغرب عن شراء الخام الروسي، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.

وأشار نوفاك إلى أنه من الصعب على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفًا أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.