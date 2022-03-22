أكبر شركة تكرير في اليابان توقف شراء النفط الروسي

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– قال تسوتومو سوجيموري رئيس أكبر شركات التكرير اليابانية إينيوس هولدنجز اليوم الثلاثاء، إن الشركة توقفت عن شراء النفط الخام الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.
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لكنه أضاف في مؤتمر صحفي أن إمدادات النفط الروسي التي تعاقدت عليها الشركة قبل الغزو في فبراير من المتوقع أن تستمر في الوصول إلى اليابان حتى أبريل تقريبا، وأنه ليست هناك أي مشكلات فيما يتعلق بالتسويات المالية والشحن.
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