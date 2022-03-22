مال وأعمال

أكبر شركة تكرير في اليابان توقف شراء النفط الروسي

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– قال تسوتومو سوجيموري رئيس أكبر شركات التكرير اليابانية إينيوس هولدنجز اليوم الثلاثاء، إن الشركة توقفت عن شراء النفط الخام الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.

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لكنه أضاف في مؤتمر صحفي أن إمدادات النفط الروسي التي تعاقدت عليها الشركة قبل الغزو في فبراير من المتوقع أن تستمر في الوصول إلى اليابان حتى أبريل تقريبا، وأنه ليست هناك أي مشكلات فيما يتعلق بالتسويات المالية والشحن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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