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السعودية ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين…

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العربية دوت نت – أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة.

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وشملت الإجراءات التي تم رفعها بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الصحة في “تويتر”: إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا، وإلغاء فحص كورونا.

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وشملت القيود التي تم رفعها، إلغاء الحجر الصحي، والسماح للمسافرين غير المحصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات.

وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%، ووصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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