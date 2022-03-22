إطلاق صندوق استثمار مفتوح لدعم الرياضة المصرية بمشاركة 11…

دوت الخليج – أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة “صندوق الرياضة المصري”.

ويتخذ الصندوق شكل استثمار مفتوح مدته 16 عاما قابلة للتجديد وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المصري ولائحته التنفيذية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك برأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين جنيه حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب.

وبحسب بيان لبنك مصر، بلغت مساهمة البنك ووزارة الشباب والرياضة مبلغ 10 ملايين جنيه مصري لكل منهما بالإضافة إلى العديد من البنوك الأخرى والمؤسسات في الصندوق، وهم: البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي والبنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفي وبنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية؛ وسيتلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار من خلال فروع بنك مصر.

وستثتثمر الأموال المجمعة في ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار وسندات واذون خزانة ومبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية لدي بنوك مسجلة لدي البنك المركزي المصري المصري.

وتتولى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار أعمال ومسئوليات مدير الاستثمار، كما يتولى مكتب الاينس للمحاماة أعمال المستشار القانوني للصندوق وتتولي الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار (سيرفند) أعمال خدمات إدارة الصندوق، بالإضافة إلى مكتب المحاسبة أر إس إم ومكتب بايكر تيلي كمراقبي حسابات، وسيتم التنسيق من خلال مجلس إدارة الصندوق مع الرعاة والمنظمات الدولية لدعم أنشطة الصندوق مباشرة سواء من خلال دعم نقدي أو عيني.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أهمية هذا الصندوق تاتي أولاً كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لإنشاء صندوق لدعم الرياضة المصرية كثيرة ومتنوعة وتعكس في مجملها حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إدراكها العميق لأهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات الأمن القومي والقوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطنى وخاصة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الجمهورية المصرية الجديدة في شتي المجالات.

ومن جانبه، قال محمد الإتربي إن مساهمة بنك مصر تأتي من منطلق “دوره في المسئولية الوطنية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وبما يمثله من ركيزة كأحد قوائم النمو والتقدم في المجالات كافة”.

ويسعى الصندوق المرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على المستويات كافة للوصول إلى أقصي درجات التفوق الرياضي العالمي.

ويهدف الصندوق إلى توجيه الدعم الفني والمادي لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة في تمويل الدورات التدريبية على مستوي عالمي في جميع مجالات صناعة البطل الرياضي وخاصة الأبطال الأولمبيين، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية الاستثمارية المستدامة في شتي المجالات وخاصة في النواحى الرياضية.

وقال إبراهيم كرم، رئيس مجلس إدارة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار والعضو المنتدب لبلتون المالية القابضة: “يشرفنا إسناد مهمة إدارة الصندوق إلى شركة بلتون حيث يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بهدف دعم الرياضة على جميع الأصعدة وإيجاد سبل غير تقليدية لتوفير التمويل و الدعم المادي للرياضة المصرية من خلال اطار مؤسسي يتميز بأعلي درجات الحوكمة بهدف استدامة عوائد الاستثمار”.

وتابع: “و من هذا المنطلق فإن شركة بلتون تضع خبراتها المتنوعة – لقرابة 20 عاما في مجال إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار من خلال إدارة أصول تتجاوز 24 مليار جنيه – لتحقيق افضل عائد استثماري للصندوق من خلال اختيار أدوات الاستثمار المناسبة طبقا لسياسة الصندوق الاستثمارية”.