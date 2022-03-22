عاجل.. موديز: الحكومة المصرية قد تتجه لتأمين برنامج جديد مع…

أ ش أ – قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن قرارات البنك المركزي المصري المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة سيساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وذكرت موديز، في مذكرة بحثية لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، أن الحكومة المصرية قد تتجه نحو تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بتوفير تمويل ميسر وترسيخ مصداقية السياسة المالية.

وكان البنك المركزي المصري المصري قد قرر اليوم رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25% و10,25% و9,75% على الترتيب.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد، بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.