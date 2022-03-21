رئيس الوزراء يعلن 9 إجراءات للتخفيف من تداعيات الأزمة…

إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الحالية على المواطنين والمستثمرين. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الإجراءات تشمل: تبكير تطبيق زيادة المرتبات إلى بداية أبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه.

زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من أبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي الرفع الضريبي سنويا من 24 إلى 30 ألف جنيه، ما يعني إعفاء أصحاب الرواتب 2400 جنيه من الضرائب تماما

إضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى مبادرة تكافل وكرامة بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.

توفير احتياطي نقدي بموازنة العام القادم بنحو 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات والتحسب لاستمرار الأزمة الحالية.

تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع.

تحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية بتكلفة إجمالية نحو 4 مليارات جنيه.

إصدار حزمة تحفيزية للبورصة المصرية لانعاش هذا القطاع المالي خلال الفترة المقبلة

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