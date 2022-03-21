رئيس الوزراء: الأزمة الروسية الاوكرانية أشد من كورونا ودفعت…

إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أشد حدة من أزمة جائحة كورونا؛ بسبب ما خلفته من زيادة غير مسبوقة في الأسعار عالميًا مثل البترول والسلع الغذائية، ما ضغط بشدة على موارد مصر المالية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الدولة المصرية بتوجيهات رئاسية وفرت مخزونا استراتيجيا من السلع، وتعاملت الحكومة مع الأزمة منذ بدايتها من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع لتأمين كل ضرورات الحياة للمواطن، ما أدى لكبح جماح أسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء أن عدم وجود رؤية في العالم بأكمله حول موعد انتهاء الأزمة، فرض إعادة النظر في السياسات النقدية، وإصدار عدد من القرارات، لافتا إلى أن جميع دول العالم اتخذت قرارات بشأن السياسة النقدية.