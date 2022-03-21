- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أشد حدة من أزمة جائحة كورونا؛ بسبب ما خلفته من زيادة غير مسبوقة في الأسعار عالميًا مثل البترول والسلع الغذائية، ما ضغط بشدة على موارد مصر المالية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الدولة المصرية بتوجيهات رئاسية وفرت مخزونا استراتيجيا من السلع، وتعاملت الحكومة مع الأزمة منذ بدايتها من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع لتأمين كل ضرورات الحياة للمواطن، ما أدى لكبح جماح أسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء أن عدم وجود رؤية في العالم بأكمله حول موعد انتهاء الأزمة، فرض إعادة النظر في السياسات النقدية، وإصدار عدد من القرارات، لافتا إلى أن جميع دول العالم اتخذت قرارات بشأن السياسة النقدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الأزمة الروسية الاوكرانية أشد من كورونا ودفعت… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.