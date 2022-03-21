النفط يقفز أكثر من 6 دولارات بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر…

– قفزت أسعار النفط أكثر من 6 دولارات في أثناء التعاملات يوم الاثنين، دافعة خام برنت لتجاوز مستوى 114 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 6.52 دولار، أو 6%، إلى 114.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.2% يوم الجمعة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.80 دولار، أو 5.7%، إلى 110.77 دولار للبرميل.