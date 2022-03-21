مال وأعمال

النفط يقفز أكثر من 6 دولارات بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر…

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– قفزت أسعار النفط أكثر من 6 دولارات في أثناء التعاملات يوم الاثنين، دافعة خام برنت لتجاوز مستوى 114 دولارا للبرميل.

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يأتي ذلك بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.

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وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 6.52 دولار، أو 6%، إلى 114.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.2% يوم الجمعة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.80 دولار، أو 5.7%، إلى 110.77 دولار للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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