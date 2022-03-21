مال وأعمال

ألمانيا ترفض إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة

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وكالات _ رفض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. اقتراح وزير المالية كريستيان ليندنر بشأن القيام بمحاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

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وقال هابيك اليوم خلال زيارة لأبو ظبي إن هذا ليس ما ينتظره الأمريكيون ولن يؤدي إلى أي شيء على المدى القصير.

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وذكر هابيك أنه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن تحدث مع وزيرة التجارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك عنصرا أفضل وأبسط وأكثر نجاحا، ألا وهو مجلس التجارة والتكنولوجيا، وقال: “يجب أن نوسع ذلك، أي التفاعل في التجارة وفي التنظيم التقني وهذا ما نحتاجه. لكننا نستغرق في ذلك فترة طويلة”.

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وأوضح هابيك أن الشراكة عبر الأطلسي، التي تبرز بقوة جديدة، وجدت أداتها، وقال: “استخدام هذه الأداة وحمايتها وتوسيعها هو المطلوب اليوم .. هذا هو بالضبط ما ينتظره الأمريكيون .. يجب ألا ننخرط الآن في نقاش أيديولوجي يعرقل الطريق أمام التفاهم التعاوني الذي نبنيه”.

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وكان ليندنر قد دعا إلى محاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية في إشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا: “خاصة الآن في الأزمة، يظهر مدى أهمية التجارة الحرة مع شركاء في العالم يشاركوننا قيمنا. يجب أن نتعلم من تجارب محادثات الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي”.

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وتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية – الأمريكية (TTIP) (الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي) في عام 2016.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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