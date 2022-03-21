مال وأعمال

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بعد قليل

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يعقد بعد قليل، مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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