نوفاك: حظر أوروبا النفط الروسي سيرفع سعر البرميل إلى 300…

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وكالات _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن فرض أوروبا حظرا على النفط الروسي سيرفع سعر برميل النفط إلى 300 دولار.
فيما قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع.
وأضاف أن حظر النفط الروسي سيضر بميزان الطاقة الأوروبي.
يأتي ذلك فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي، ولا يمكنها قطعه غدا.
فيما أكد الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا لبلينكن على رفض كل مصادر الطاقة من روسيا.
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