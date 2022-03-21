رئيس التصديري للصناعات الهندسية: ارتفاع الفائدة طبيعيا لكبح…

شاهندة إبراهيم – قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، إن رفع سعر الفائدة كان متوقع من قبل مع عدم العلم بجدوله الزمني، إلا أن مجتمع الأعمال كان في انتظار صدوره ليأتي مواكبا للتغيرات العالمية.

وأضاف الصياد في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الضغط على الدولار ونقص سيولته جاء بفعل تأثر السياحة بتداعيات الجائحة الوبائية، إلى جانب الانعكاسات الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني التي ترجمت في ارتفاع تكلفة المواد الأساسية مثل القمح وغيره، هذا بالإضافة إلى أسعار النفط التي تتداول قرب مستوى 112 دولارا للبرميل.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه قفزة جديدة، في بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

وبلغ إجمالي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، حتى الآن، 251 قرشا.

وتابع: كل التحديات السالف ذكرها تمارس ضغوطا على خزينة الدولة من الموارد الدولارية، مع نقص إيرادات السياحة بفعل توقف السياحة الروسية والأكرانية التي تمثل نحو 30 % تقريبا من السياح بحسب تقديره.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، إلى أن هذا الضغط الواقع على خزينة الدولة كان متوقع للغاية فضلا عن حتمية أن يحدث تعويم وجاء متوافق مع التوقعات معتقدا أن لا يوجد حلول أخرى.

وقال إن رفع الفائدة جاء طبيعيا جدا بغرض تقليل وكبح جماح التضخم ، لا سيما مع طرح البنوك الحكومية: مصر والأهلي المصري شهادات ادخار أجل عام وبعائد سنوي 18% للحفاظ على مدخرات المودعين من التآكل.

ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وأكد على أن الفترة المقبلة سنشهد موجة ارتفاعات سعرية واسعة، وهو ما يحدث توقع نسبي لحجم التجارة الداخلية.