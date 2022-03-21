مال وأعمال

نجيب ساويرس: إجراءات البنك المركزي المصري ذكية وسريعة وتتعامل مع…

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قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن الإجراءات النقدية التي تمت اليوم هي إجراءات ذكية ومحترفة و سريعة وتتعامل مع الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب فى اوكرانيا.

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جاء ذلك في رد على دوت الخليج حول نظرة ساويرس لقرار رفع الفائدة على الجنيه، وزيادة سعر صرف الدولار.

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وقفز سعر صرف الدولار اليوم إلى مستوى 17.8 جنيه للبيع، في مقابل 15.74 جنيه أمس الأحد.

ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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