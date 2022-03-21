نجيب ساويرس: إجراءات البنك المركزي المصري ذكية وسريعة وتتعامل مع…

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن الإجراءات النقدية التي تمت اليوم هي إجراءات ذكية ومحترفة و سريعة وتتعامل مع الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب فى اوكرانيا.

جاء ذلك في رد على دوت الخليج حول نظرة ساويرس لقرار رفع الفائدة على الجنيه، وزيادة سعر صرف الدولار.

وقفز سعر صرف الدولار اليوم إلى مستوى 17.8 جنيه للبيع، في مقابل 15.74 جنيه أمس الأحد.

ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.