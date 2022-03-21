الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر أوروبا وليس أمريكا

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_ قال الكرملين يوم الاثنين إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.
ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن فرض أي حظر نفطي موضوع معقد للغاية.
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