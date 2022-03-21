مال وأعمال

الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر أوروبا وليس أمريكا

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_ قال الكرملين يوم الاثنين إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.

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ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن فرض أي حظر نفطي موضوع معقد للغاية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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