رئيس القابضة للصوامع: دخول 20 صومعة قطاع خاص مع الحكومة في…

إسلام سالم _ قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن قرارات الحكومة الخاصة بزيادة حافز توريد القمح المحلي مشجعة للغاية وتعمل على زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد المقبل، حيث يتم استهداف توريد 6 ملايين طن قمح.

وكشف باسيلي خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية أن موسم توريد القمح المحلي المقبل سيشهد دخول 20 صومعة قطاع خاص بجانب الصوامع الحكومية في عملية توريد القمح المحلي.

وناشد باسيلي مزارعي القمح بتوريد اكبر قدر ممكن من كميات القمح المزروعة وذلك خلال موسم حصاد القمح والذي يبدأ في 1 ابريل القادم و ينتهي في اخر اغسطس القادم ، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح باسيلي أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين، و6 صوامع حقلية موزعة كالتالي 5 في الوجه البحري وواحدة في الوجه القبلي، وذلك لاستلام الأقماح من المزارعين، مشيراً إلي أن أهمية الصوامع الحقلية في قربها من الأراضي الزراعية.

واضاف باسيلي أن الصومعة الحقلية في قويسنا كانت شونة ترابية و يتم العمل حاليا في الانتهاء من تجهيزها لدخولها الخدمة واستلام القمح خلال موسم التوريد المقبل.