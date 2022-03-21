مال وأعمال

رئيس القابضة للصوامع: دخول 20 صومعة قطاع خاص مع الحكومة في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

إسلام سالم _ قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن قرارات الحكومة الخاصة بزيادة حافز توريد القمح المحلي مشجعة للغاية وتعمل على زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد المقبل، حيث يتم استهداف توريد 6 ملايين طن قمح.

predco_adv_2021

وكشف باسيلي خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية أن موسم توريد القمح المحلي المقبل سيشهد دخول 20 صومعة قطاع خاص بجانب الصوامع الحكومية في عملية توريد القمح المحلي.

Edita2021

وناشد باسيلي مزارعي القمح بتوريد اكبر قدر ممكن من كميات القمح المزروعة وذلك خلال موسم حصاد القمح والذي يبدأ في 1 ابريل القادم و ينتهي في اخر اغسطس القادم ، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح باسيلي أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين، و6 صوامع حقلية موزعة كالتالي 5 في الوجه البحري وواحدة في الوجه القبلي، وذلك لاستلام الأقماح من المزارعين، مشيراً إلي أن أهمية الصوامع الحقلية في قربها من الأراضي الزراعية.

FNG2021

واضاف باسيلي أن الصومعة الحقلية في قويسنا كانت شونة ترابية و يتم العمل حاليا في الانتهاء من تجهيزها لدخولها الخدمة واستلام القمح خلال موسم التوريد المقبل.

rsmtl

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس القابضة للصوامع: دخول 20 صومعة قطاع خاص مع الحكومة في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا