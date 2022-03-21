الجزائر تعلن عن اكتشاف نفطي بنحو 140 مليون برميل بالشراكة مع…

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– أعلنت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية سوناطراك، في بيان اليوم الأحد، عن اكتشاف نفطي “مهم” بالشراكة مع شركة الطاقة الإيطالية “إيني”.
وأضافت سوناطراك أن التقديرات تفيد بوجود نحو 140 مليون برميل من الخام في المخزون الذي اكتُشف في حوض بركين في الشرق.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلت أوائل العام الجاري عن زرداني رشيد، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، قوله إن الشركة تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023.
من جهته، قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، للتلفزيون الجزائري مؤخراً، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.
وأضاف حكار أنه من بين 39 مليار دولار، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في 2022.
وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.
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